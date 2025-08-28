阿布扎比第一银行发行阿拉伯海湾首支蓝色债券

阿通社阿布扎比2025年8月28日电 阿布扎比第一银行今日宣布，成功发行价值3.9亿港元（约合5,000万美元）的蓝色债券，期限五年，成为阿拉伯海湾地区首家发行蓝色债券的金融机构。

此次发行标志着该行在可持续金融领域迈出重要一步，呼应了阿联酋对保护水资源与支持蓝色经济的国家承诺。

本次蓝色债券发行遵循阿布扎比第一银行2023年发布的可持续融资框架，以及国际资本市场协会（ICMA）制定的绿色债券原则。

该债券将有力支持“阿联酋水资源议程2036”的落实，该议程旨在推动创新，建设可持续基础设施，以保护海洋生态系统。同时，也与阿联酋更广泛的环保战略保持一致，正值阿布扎比即将在2025年10月主办世界自然保护联盟大会，以及2026年12月主办联合国水大会之际。

蓝色债券作为可持续金融的重要组成部分，专为支持水资源相关的环保目标而设，近年来逐渐引起广泛关注。金融机构在引导资金流向海洋生态保护与水资源可持续管理方面发挥着关键作用，而这些领域历来面临投资不足的问题，尽管其在全球层面具有重大意义。

阿布扎比第一银行通过此次发行，再次表明其推动积极环保行动的坚定承诺，银行已将环境因素纳入战略议程，并将资金引导至产生实际影响的项目之中。本次发行也为健康海洋保护和恢复类项目提供了新的融资渠道，有助于增强环境和经济的长期韧性。

银行的蓝色资产组合所覆盖的合资格项目包括：可持续水资源管理（如安全饮用水基础设施）、气候适应项目（如红树林、湿地和珊瑚礁的保护与修复）、可持续渔业与水产养殖管理，以及陆地和海洋生物多样性的保护等。

据悉，本次蓝色债券由法国东方汇理银行（Credit Agricole Corporate and Investment Bank）担任独家主承销商。

阿布扎比第一银行首席可持续发展官沙尔吉尔·巴希尔表示：“本次蓝色债券的发行是本行发展历程中的重要里程碑，也是海湾地区金融机构首个此类成就，体现出我们坚信银行不仅要为未来融资，更要以手中工具积极参与塑造未来。阿布扎比第一银行通过这一发行在区域可持续金融领域树立了全新标杆，将资本引导至水资源与海洋生态系统的保护之中。”

法国东方汇理银行全球可持续发展负责人克拉坎表示：“这一发行清晰反映了本地区在将金融创新与全球环境优先事项相结合方面的持续努力。阿布扎比第一银行正持续树立中东地区的可持续标准，同时也反映出全球资产管理人日益关注包括蓝色经济、自然保护及生物多样性在内的新兴可持续投资领域。”