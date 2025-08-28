穆罕默德·本·拉希德住房机构获全球“最佳工作环境”认证

阿通社迪拜2025年8月28日电 穆罕默德·本·拉希德住房机构近日荣获国际“最佳工作环境”认证，成为全球首家获此殊荣的住房类机构。

该机构在“最佳工作环境”调查中连续第二年获得99%的满意度评分，反映出员工对工作氛围的高度信任与认可。同时，该机构还在中东地区中型机构类别评比中位列第一，超越了区域内多家政府和私营机构。

穆罕默德·本·拉希德住房机构代理首席执行官穆罕默德·谢希表示，这一全球性成就是阿联酋领导层远见和持续支持的成果。机构始终把员工放在优先位置，注重激发创新、创造力和团队精神。谢希说，蝉联中东榜首进一步凸显了该机构在营造健康、灵活、可持续工作环境方面的领先地位。

“最佳工作环境”认证由总部位于美国的国际咨询机构Great Place to Work®颁发，是全球职场文化领域的权威认可。该认证基于覆盖近100个国家、数百万名员工和数千家机构的综合评估，主要从可信度、尊重、公平感、自豪感和团队精神五个方面进行测评，并结合创新能力、适应变革、领导支持和以客户为中心等指标。

这一成就不仅彰显了该机构在组织文化和员工满意度方面的突出表现，也有助于提升其在本地及全球范围内的竞争力和影响力，同时进一步巩固迪拜及阿联酋在政府卓越治理和机构领导力方面的国际地位。