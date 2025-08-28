25国联合打击跨境贩毒网络 涉案金额近29亿美元

阿通社阿布扎比2025年8月28日电 阿联酋参与的国际安全联盟近日成功开展了一项为期两个月的联合禁毒行动，打击跨国贩毒犯罪网络，查获各类毒品超过822吨，涉案价值约29亿美元，共抓获犯罪嫌疑人12,564人。

据介绍，此次行动在空中、海上和陆地多线展开，是该联盟自成立以来开展的第二次大规模联合行动。来自包括阿联酋、巴林、西班牙、摩洛哥、法国、荷兰、斯洛伐克、意大利等25个国家及多家国际警务组织参与了行动。

美洲警察组织成员国哥伦比亚、阿根廷、玻利维亚、巴西、智利、厄瓜多尔、巴拉圭、萨尔瓦多、危地马拉、巴拿马、委内瑞拉和秘鲁，以及欧洲刑警组织成员国克罗地亚和比利时均参与其中。此外，马尔代夫、约旦和尼泊尔也加入了此次联合行动。

此次行动不仅大幅削弱了跨国贩毒集团的活动能力，还促进了参与国在信息共享、执法经验交流及前沿打击手段方面的深度合作。专家指出，这一合作模式有助于提升联合打击的现场协调效率和整体防控能力，推动建立更加完善的跨境禁毒预警与应对机制。

国际安全联盟成立于2017年，由法国和阿联酋共同发起，旨在加强成员国间在应对共同安全挑战方面的合作。联盟重点聚焦跨国有组织犯罪等全球性议题，通过战略协作与实地执法相结合的方式，提升国际执法合作水平。

阿联酋在此次行动中的积极参与，显示了其在推动国际安全合作、参与全球治理中的重要作用。



