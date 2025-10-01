阿联酋与马来西亚全面经济伙伴关系协定正式生效

阿通社阿布扎比2025年10月1日电 阿联酋与马来西亚全面经济伙伴关系协定今日正式生效，标志着两国经贸与投资关系进入新阶段。

这项协议于2025年1月签署，为双方在共同重点领域开展经贸合作提供了有效平台。

根据协议，两国计划到2032年将双边非石油贸易额提升至135亿美元，几乎翻倍于2024年的55亿美元。2025年上半年，双边贸易额已达33亿美元，同比增长30.9%，显示出强劲增长势头。

协议的实施将通过取消或降低关税、优化通关流程、促进私营部门合作，进一步巩固阿联酋与马来西亚的经贸关系。

外贸部长塔尼·本·艾哈迈德·泽尤迪博士阁下表示，这一协定的生效是两国战略关系历程中的历史性时刻，为双方实现更高层次的融合与共同发展铺平道路。他指出，协议不仅将推动贸易增长，还将为医疗保健、人工智能、可再生能源和物流等关键领域带来新的投资机遇。

这项协定是马来西亚与海湾合作委员会国家签署的首份贸易协定，也是马来西亚与阿拉伯世界经贸关系发展的重要里程碑。除简化贸易程序、扩大服务出口市场准入外，协议还特别设有伊斯兰经济章节，旨在推动可持续发展、技术转移和私营部门合作，进一步夯实两国经济纽带。

全面经济伙伴关系协定计划是阿联酋对外贸易战略的核心组成部分，目标到2031年将该国总贸易额提升至4万亿迪拉姆，并使经济总量翻倍，突破8000亿美元。

自2021年9月启动以来，该计划已成功与31个国家达成协定，帮助阿联酋企业进入覆盖全球近四分之一人口的市场。