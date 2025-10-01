阿联酋对菲律宾地震遇难者表示慰问

阿通社阿布扎比2025年10月1日电 阿联酋对菲律宾中部地震造成数十人死伤及严重破坏表示声援。

阿联酋外交部在一份声明中表示，阿联酋向遇难者家属、菲律宾政府和人民致以诚挚慰问，并祝愿伤者早日康复。