阿联酋对菲律宾地震遇难者表示慰问

\u963F\u901A\u793E\u963F\u5E03\u624E\u6BD42025\u5E7410\u67081\u65E5\u7535 \u963F\u8054\u914B\u5BF9\u83F2\u5F8B\u5BBE\u4E2D\u90E8\u5730\u9707\u9020\u6210\u6570\u5341\u4EBA\u6B7B\u4F24\u53CA\u4E25\u91CD\u7834\u574F\u8868\u793A\u58F0\u63F4\u3002\u963F\u8054\u914B\u5916\u4EA4\u90E8\u5728\u4E00\u4EFD\u58F0\u660E\u4E2D\u8868\u793A\uFF0C\u963F\u8054\u914B\u5411\u9047\u96BE\u8005\u5BB6\u5C5E\u3001\u83F2\u5F8B\u5BBE\u653F\u5E9C\u548C\u4EBA\u6C11\u81F4\u4EE5\u8BDA\u631A\u6170\u95EE\uFF0C\u5E76\u795D\u613F\u4F24\u8005\u65E9\u65E5\u5EB7\u590D\u3002