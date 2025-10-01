芬兰前总统：阿联酋在建设绿色经济方面树立面向未来的典范

阿通社迪拜2025年10月1日电 芬兰前总统绍利·尼尼斯托表示，阿联酋在建设绿色经济方面树立了全球领先的典范，其发展方向不仅着眼于当下利益，更面向未来，堪称世界其他国家的榜样。

尼尼斯托在出席迪拜举行的世界绿色经济峰会期间接受阿联酋通讯社采访时说，阿联酋在大力推动绿色经济和发展可再生能源方面作出了巨大努力，尽管该国拥有丰富的化石燃料储备。

他指出，当天开幕的世界绿色经济峰会为各方提供了重要平台，用于就气候变化带来的共同挑战进行对话与交流。他强调，这类会议为国际社会建立互信、携手寻求切实可行的解决方案创造了宝贵机会。

“彼此之间应当以信任展开对话，讨论应对之策。问题是共同的，因此携手应对是自然的选择。这一平台正为寻找共同道路提供重要机会。”尼尼斯托说。

在谈到阿联酋与芬兰在绿色经济领域的合作时，尼尼斯托表示，两国合作依托于科学家和技术专家的努力，同时也得益于双边官方关系的日益密切。

他补充说：“尽管两国所处的环境和生活条件不同，但我们都面临同一个问题——气候变化，因此必须携手加以应对。”

关于芬兰在教育和技术方面为全球绿色经济发展所能发挥的作用，尼尼斯托表示，芬兰的科学家和工程师非常愿意分享经验。他强调，合作与知识交流是加强全球应对气候变化努力的最佳途径。