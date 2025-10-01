阿联酋就印尼校舍坍塌事故表示慰问

\u963F\u901A\u793E\u963F\u5E03\u624E\u6BD42025\u5E7410\u67081\u65E5\u7535 \u963F\u8054\u914B\u4ECA\u65E5\u5BF9\u5370\u5EA6\u5C3C\u897F\u4E9A\u4E1C\u722A\u54C7\u7701\u6CD7\u6C34\u5E02\u4E00\u6240\u5B66\u6821\u53D1\u751F\u574D\u584C\u4E8B\u6545\u9020\u6210\u591A\u4EBA\u6B7B\u4F24\u8868\u793A\u58F0\u63F4\u3002\u963F\u8054\u914B\u5916\u4EA4\u90E8\u5728\u4E00\u4EFD\u58F0\u660E\u4E2D\u8868\u793A\uFF0C\u963F\u8054\u914B\u5411\u9047\u96BE\u8005\u5BB6\u5C5E\u3001\u5370\u5C3C\u653F\u5E9C\u548C\u4EBA\u6C11\u81F4\u4EE5\u8BDA\u631A\u6170\u95EE\uFF0C\u5E76\u795D\u613F\u4F24\u8005\u65E9\u65E5\u5EB7\u590D\u3002