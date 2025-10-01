阿联酋就印尼校舍坍塌事故表示慰问

阿通社阿布扎比2025年10月1日电 阿联酋今日对印度尼西亚东爪哇省泗水市一所学校发生坍塌事故造成多人死伤表示声援。

阿联酋外交部在一份声明中表示，阿联酋向遇难者家属、印尼政府和人民致以诚挚慰问，并祝愿伤者早日康复。