阿联酋总统与伊拉克总理讨论双边关系及地区局势

阿通社阿布扎比2025年10月1日电 阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下1日在阿布扎比沙提宫会见伊拉克总理穆罕默德·希亚·苏达尼阁下。双方回顾了两国紧密关系，并探讨了进一步加强合作的机遇。

会晤期间，双方重点讨论了扩大双边合作的途径，特别是在发展和经济领域，以符合两国发展优先事项，造福两国人民。

阿联酋总统与伊拉克总理还就一系列共同关心的地区和国际问题交换了意见，重点讨论中东最新局势。双方强调，应确立实现持久和平的明确路径，推动有助于地区安全、稳定和发展的外交努力。双方同时指出，应在近期国际社会承认巴勒斯坦国的基础上，进一步推动实现巴勒斯坦人民的正当诉求。

双方重申阿联酋与伊拉克关系牢固，并表示将继续致力于深化合作与协调，以服务两国利益，促进地区稳定与安全。双方同时强调，在当前地区挑战背景下，加强阿拉伯共同合作的重要性。

出席会见的有：总统办公厅特别事务副主任谢赫哈姆丹·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下，总统顾问谢赫穆罕默德·本·哈马德·本·塔赫农·阿勒纳哈扬阁下，以及多位阿联酋高级官员。

伊拉克总理苏达尼当天早些时候抵达阿布扎比，阿布扎比王储谢赫哈立德·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下以及多位部长和高级官员到机场迎接。