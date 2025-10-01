电力研究院：阿联酋具备引领可持续知识经济新时代的要素

阿通社迪拜2025年10月2日电 电力研究院（EPRI）总裁兼首席执行官伊尔沙德·曼苏尔表示，阿联酋具备引领清洁能源与人工智能融合新时代的所有关键要素。他指出，阿联酋凭借丰富的自然资源、大型可再生能源与核能项目，以及在数据中心和人工智能领域的投资，正在成为在实现经济繁荣与环境保护平衡方面的全球先进典范。

曼苏尔在“世界绿色经济峰会”首日接受阿联酋通讯社采访时表示，阿联酋拥有独特的发展组合，包括巴拉卡核电站、配备储能能力的穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆太阳能园区，以及G42等本地领先企业和众多国际科技与人工智能巨头，共同推动建设全球最大的数据中心和知识工厂之一。这种可持续能源与人工智能的结合，使阿联酋处于全球领先位置，开辟出一条清洁电力生产知识、知识反哺地球保护的全新路径。

他强调，“碳中和”概念需要更广泛的重新定义。他说：“我们必须跳出传统的零排放思维框架，如果仅局限于温室气体减排，就难以跟上变化。”他指出，保护地球不仅涉及温室气体，还应涵盖水资源、土地、空气质量和生物多样性等要素。

曼苏尔表示，自两年前ChatGPT问世以来，全球进入了一个全新现实——智能模型的训练需要数百吉瓦电力，知识生产正成为巨大的能源消耗源。他强调，“我们正进入一个需要海量能源来生产知识的时代，同时必须确保这些能源是可持续的”。