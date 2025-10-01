阿布扎比工商会：美国企业会员五年增长近53%

阿通社阿布扎比2025年10月1日电 阿布扎比工商会宣布，美国企业在该会的会员数量在过去五年间实现创纪录增长。

工商会数据显示，2019年至2024年，美国企业会员数量的年均复合增长率接近53%。其中，2024年美国企业会员数量同比增长50%，反映出双边经济活动的快速扩展和稳固的经济关系。

统计显示，美国企业在阿布扎比工商会的会员中，近一半业务集中在批发和零售两个主要行业，其次为汽车维修、专业、科学和技术活动。

其余会员分布在多个行业，其中建筑业占比8%，采矿和采石业占7%，通信和信息技术占6%，酒店业占6%，行政服务业占5%。这些数据表明，美国企业在阿布扎比的业务范围广泛，显示出未来经济多元化的巨大潜力。

阿布扎比工商会第二副主席兼董事总经理沙姆斯·扎希里阁下表示，工商会致力于通过推出各类支持国际企业的举措和项目，推动阿布扎比成为全球商业中心，并为企业进入本地投资机遇提供便利。

他强调，美国企业已成为阿布扎比商业生态的重要组成部分。工商会的职责在于保持并发展这一活力，助力建设强大而多元的经济。

预测显示，未来阶段美国企业将在阿布扎比进一步扩大投资，特别是在创新和先进技术相关行业，与阿布扎比长期经济多元化战略相契合。

阿布扎比工商会正通过经济对话平台、贸易代表团和联合投资论坛等方式，进一步促进合作，推动开拓新市场、共享经验，并建立可持续伙伴关系，以服务双方共同利益。

