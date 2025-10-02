迪拜出租车公司与迪拜水电局签署协议建设208个超高速充电站

阿通社迪拜2025年10月2日电 迪拜水电局与迪拜出租车公司10月2日签署长期战略协议，将在该公司多个地点安装208个超高速电动车充电站，助力其到2040年实现出租车车队全面电动化。

该协议在第27届水、能源、技术和环境展览会（WETEX）期间签署。迪拜水电局董事总经理兼首席执行官赛义德·穆罕默德·塔伊尔阁下出席仪式。

根据协议，新设施预计每年可减少37,939吨二氧化碳排放量。结合现有设施，总减排量将达49,654吨，为阿联酋实现2050年气候中和目标提供有力支持。

首阶段将建设功率达360千瓦的新一代充电站，形成高效网络，服务不断扩大的电动出租车队。预计到2030年，公司电动车将超过2,500辆，并在2040年实现100%全面电动化。首阶段还将在迪拜国际机场附近车库和穆海萨纳4区总部设立两个主要充电中心。

塔伊尔表示，迪拜正积极推动清洁能源和可持续交通发展。目前，通过“绿色充电器”计划，全市已建成超过1,500个充电点，其中包括与公共和私营部门合作建设的设施。

迪拜出租车公司董事长阿卜杜勒·穆赫辛·易卜拉欣·卡尔巴特指出，公司在迪拜出租车市场份额达45%，计划到2040年实现出租车和豪华轿车全电动化。这一转型是公司可持续战略的重要支柱，将使其成为清洁、智能、面向未来的交通典范。