阿联酋出席海合会卫生部长会议

阿通社科威特2025年10月6日电 卫生与预防部长艾哈迈德·萨耶赫阁下率领阿联酋代表团，出席在科威特举行的海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）卫生部长第11次会议及海合会卫生部长理事会第88次会议。会议汇聚海合会各成员国卫生部长，共同探讨深化区域卫生合作与未来战略方向。

阿联酋代表团的参会旨在强化海湾地区卫生合作，通过推进联合行动计划与实施一体化项目，提升成员国医疗体系运行效率，拓展各国间的伙伴关系与协调机制。

萨耶赫阁下表示，阿联酋参与此次会议是落实国家领导层关于推进海湾地区联合卫生议程的重要举措，旨在提升民众生活质量与医疗服务水平。他强调，此举展现了阿联酋持续支持海湾一体化项目的坚定承诺，以构建更高效、更具可持续性的卫生体系。

萨耶赫阁下指出，阿联酋高度重视加强海合会成员国的卫生安全能力，通过疾病防控项目、卫生数据与经验共享，以及医疗专业人才培养，不断推动医疗创新与先进技术应用。这些努力构成了建设更加稳健、高效卫生体系的关键支柱。

他进一步指出，海湾联合卫生议程为区域合作提供了战略框架，涵盖最佳实践交流、联合项目支持以及创新数字化方案的应用，有助于形成统一的海湾卫生愿景，提升海湾地区卫生体系在区域与全球层面的影响力。