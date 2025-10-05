“OPEC+”八国决定自2025年11月起调整减产规模

阿通社维也纳2025年10月5日电 由八个国家组成的“OPEC+”决定，自2025年11月起，对现行自愿额外减产规模进行调整，调整幅度为日均13.7万桶，该规模源自2023年4月宣布的总量为日均165万桶的自愿额外减产计划。

阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯、俄罗斯、伊拉克、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚及阿曼在当天举行的线上会议后发表联合声明。会议回顾了全球石油市场形势及未来走势，并指出，这一165万桶/日的额外减产量将根据市场变化部分或全部逐步恢复，各国将继续密切监测与评估市场状况。

声明强调，有必要采取审慎灵活的政策取向，并保持充分弹性，以便在必要时暂停或逆转此前宣布的任何额外自愿调整措施，其中包括2023年11月宣布的日均220万桶自愿减产计划，旨在维护市场稳定与平衡。

声明指出，此次调整有助于相关国家加快履行补偿措施的进程，各方重申将全面履行“合作宣言”中的承诺，包括落实自愿调整措施。这些进展将由联合部长级监督委员会（JMMC）持续跟进与评估。

此外，八国重申将对自2024年1月以来出现的超产部分进行全面补偿，并将继续每月召开会议，以评估市场状况、合规水平及补偿进展。下次会议定于2025年11月2日召开。