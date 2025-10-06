财政部将于华盛顿举办银行业招待会 推动国际金融合作

阿通社阿布扎比2025年10月6日电 财政部将于10月16日在美国华盛顿举办“阿联酋银行业招待会”，活动由财政部联合阿联酋中央银行及阿联酋驻华盛顿大使馆共同主办，作为阿联酋参加世界银行集团和国际货币基金组织2025年年会期间的重要配套活动。年会将于10月13日至18日在华盛顿举行。

据介绍，本次活动旨在加强阿联酋本国银行与区域及国际金融机构的战略合作关系，搭建与全球投资者的交流平台，促进银行、投资公司及相关金融机构之间的直接沟通与合作，从而展示阿联酋金融业在全球舞台上的领先地位，开拓合作新领域，推动经验交流，探索国家银行业可持续增长的新机遇。

财政部次长尤尼斯·哈吉·胡里表示，财政部致力于推动本国银行建立战略伙伴关系，拓展与全球知名金融机构的合作范围，以助力阿联酋金融业实现可持续增长目标，并巩固国家作为区域及国际金融中心的地位。

他指出，阿联酋银行业招待会为国家金融机构在全球最具影响力的金融盛会中展示形象提供了重要契机，有助于凸显阿联酋在金融监管环境及投资机遇方面取得的进展。“我们期待通过此次活动与全球合作伙伴深化交流，进一步扩大阿联酋金融业的国际影响力。”

他表示，财政部正与金融及银行业合作伙伴密切协作，积极推动本国银行与国际投资者建立联系，加强与全球金融界的建设性对话，促进金融知识共享、创新融资工具，拓宽金融支持渠道，为国家经济发展提供有力支撑。

胡里强调，此类活动体现了阿联酋在加强国际金融合作方面的坚定承诺，展现了国家秉持开放与合作方针的务实行动，有助于提升金融体系韧性，推动实现“我们阿联酋2031”战略愿景目标。

本次招待会得到多家阿联酋主要金融机构的支持，包括迪拜国际金融中心、阿布扎比全球市场、阿布扎比第一银行、阿联酋迪拜国民银行、阿布扎比商业银行、阿布扎比伊斯兰银行等。

这一广泛参与充分体现了阿联酋银行业在支持国家金融体系发展、巩固阿联酋作为全球领先金融中心地位方面的积极作用和坚定承诺。