阿布扎比将在伦敦举办两场投资活动 推介多元化经济机遇

阿通社阿布扎比2025年10月6日电 阿布扎比工商会、阿布扎比全球市场及阿布扎比投资办公室宣布，将于本月在英国伦敦联合举办两场重要活动，旨在展示阿布扎比充满活力、结构多元的经济所蕴含的投资机遇。此次活动还得到阿布扎比多家主要机构的协作支持。

活动包括10月8日举行的“阿布扎比—伦敦商务论坛”和10月9日举行的“阿布扎比投资论坛（ADIF）”。两场活动充分体现了阿布扎比商界与投资界在全球舞台上扩大影响力、深化与国际主要经济中心合作关系的坚定承诺。

来自阿布扎比政府和私营部门的代表将出席活动，其中包括阿布扎比经济发展局、阿布扎比证券交易集团、穆巴达拉投资公司等机构。此外，还有40多家家族企业及私营企业代表参加，共同探讨全球市场，特别是英国市场的投资机会，推动互利合作。

两场活动将重点展示阿布扎比不断优化的投资环境，凸显其作为全球战略投资目的地的地位。代表团还将与英国多家领先机构举行系列会议，探讨合作前景。

阿布扎比投资办公室总干事巴德尔·奥拉马阁下表示，此次参与活动彰显了阿布扎比在深化投资者关系、将战略转化为实际成果方面的坚定决心。活动将重点推动全球投资者与阿布扎比重点产业领域的潜在机遇对接，助力实现可持续增长，并提升长期经济回报。

他指出，阿布扎比投资论坛将进一步促进投资、技术与经验交流，巩固阿布扎比作为一个具有竞争力和雄心勃勃经济体的地位。凭借活跃的商业生态、稳健的经济增长与宏伟的发展规划，阿布扎比在过去十年间实现了外国投资增长300%，新经济许可证数量增长196%。

阿布扎比工商会董事会第二副主席兼董事总经理沙姆斯·阿里·扎希里阁下阁下表示，“阿布扎比—伦敦商务论坛”注重取得切实成果，通过透明的监管体系、高效的许可程序以及与合作伙伴和资本的直接联通，为企业在阿布扎比设立、扩张及出口提供清晰路径。

他指出，英国企业在阿布扎比的存在感持续增强，仅在2024年，加入阿布扎比工商会的英国会员企业数量就增长了47%。与此同时，作为中东和北非地区最大、增长最快的国际金融中心——阿布扎比全球市场，目前已吸引40多家英国机构入驻。

在阿布扎比运营的英国企业活跃于金融服务、酒店业、能源、信息与通信技术、旅游、制造及医疗保健等关键领域，充分体现出双方合作的多样性，也进一步巩固了阿布扎比作为全球综合经济中心的地位。

与此同时，阿联酋企业也在不断扩大在英国的布局，通过在战略性行业的优质投资，进一步强化两国经济关系的坚实纽带。