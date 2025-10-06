阿联酋选手阿米里夺得阿拉伯青年组自行车金牌

阿通社苏莱曼尼亚2025年10月6日电 阿联酋国家自行车队选手优素福·阿卜杜拉·阿米里在伊拉克苏莱曼尼亚举行的阿拉伯公路自行车锦标赛中，以24分25秒30的成绩夺得青年组个人计时赛（20公里）金牌，荣膺阿拉伯冠军。

阿联酋选手阿卜杜拉·易卜拉欣·哈希米以26分09秒25的成绩获得铜牌，银牌由伊拉克选手穆尔塔扎·海德尔以25分49秒64夺得。

阿米里在比赛中发挥出色，凭借稳定表现领先对手，进一步巩固了阿联酋在阿拉伯自行车项目中的竞争力。

此前，阿联酋青年队刚刚在57公里团体计时赛中夺得金牌。本届锦标赛共有来自阿联酋、伊拉克、巴林、卡塔尔、约旦、黎巴嫩、叙利亚、巴勒斯坦和利比亚等9个阿拉伯国家的队伍参赛，将持续至10月13日。

阿联酋自行车联合会表示，目前代表队已取得两金一铜的佳绩，这体现了国家在自行车运动领域的系统培养和对青年运动员的支持。