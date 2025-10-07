迪拜机场首席执行官：2025年迪拜航展将创历届之最

阿通社迪拜2025年10月7日电 迪拜机场首席执行官保罗·格里菲斯表示，2025年迪拜航展将成为自创办以来规模最大、内容最丰富的一届，并被视为全球航空领域最重要的盛会。

格里菲斯在2025年迪拜航展新闻发布会上接受阿联酋通讯社采访时说，航展将于11月举行，为展示航空与航天领域的最新技术提供重要平台。届时将推出多项创新成果，包括垂直起降电动飞行器、航天技术以及各展馆展示的先进防御系统。

格里菲斯预计，迪拜国际机场2025年旅客吞吐量将达到9530万人次，创下新纪录。该机场在过去11年间持续保持全球最繁忙国际机场地位。

他说：“我们预计未来两年旅客量将突破1亿人次，预计2027年达到该水平。到2031年底，旅客数量将接近1.15亿人次，至2032年，将实现转移至阿勒马克图姆国际机场（DWC）运营，届时旅客接待能力约为1.24亿人次。”

关于阿勒马克图姆国际机场的建设，格里菲斯指出，开发工作正在稳步推进，设计方案正处于最终阶段。迪拜机场正与工程合作伙伴密切协作，确保建设成为世界领先的机场之一。

他介绍说，阿勒马克图姆国际机场自2010年启用以来，主要服务货运和公务航班，同时也承担大量包机业务及部分定期航班运营。