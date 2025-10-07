迪拜“Dubai Traffix”项目获国际七星级认证

阿通社迪拜2025年10月7日电 迪拜道路与交通管理局凭借“Dubai Traffix”项目，在国际组织“Global Benchmarking Network”评定中获得“七星级”认证，并获颁知识产权证书，成为交通工程领域全球领先的创新实践之一。

该项目的成功进一步提升了迪拜在全球城市交通管理和工程创新方面的地位，展示了其将先进经验推广至国际城市的能力。

道路与交通管理局交通与道路执行董事侯赛因·本纳表示，“Dubai Traffix”代表了迪拜在智能交通管理领域的重大突破，为城市基础设施建设、经济发展和现代化规划提供了有力支持。

据介绍，该系统已支持超过4000项开发项目交通影响研究，并与180家大型开发机构签署合作协议，共同推进交通与基础设施建设项目。

“Dubai Traffix”是一个集成化数字平台，涵盖土地利用评估、交通流量分析、跨部门审批及最终许可发放等环节，实现了与市政建筑许可系统等外部机构的全面对接。该平台有助于提升城市交通预测与规划水平，促进土地利用与道路项目的协调发展。

据了解，该项目于2024年在阿联酋经济部注册为知识产权成果，今年3月获得国际评审团“七星级”最高评级。

他表示，迪拜道路与交通管理局将继续推动工程体系与数字化创新，巩固其在可持续交通与智慧城市领域的全球领先地位。