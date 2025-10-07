穆罕默德·本·拉希德航天中心公布“穆罕默德·本·扎耶德卫星”和“阿提哈德卫星”首批图像

阿通社迪拜2025年10月7日电 穆罕默德·本·拉希德航天中心公布了由“穆罕默德·本·扎耶德卫星” 与“阿提哈德卫星” 拍摄的首批地球影像。两颗卫星于今年初发射，此次公布恰逢“世界空间周”，标志着阿联酋在空间科技领域取得新的里程碑成果。

两颗卫星均采用先进而互补的技术体系，其中“穆罕默德·本·扎耶德卫星”配备高分辨率光学成像系统，而“阿提哈德卫星”则采用合成孔径雷达（SAR）技术，二者共同构建了一套现代化地球观测系统，为地球监测提供更全面、更精准的视角。

穆罕默德·本·拉希德航天中心董事会主席哈马德·曼苏里表示，两颗卫星传回的首批图像充分体现了阿联酋明智领导层的战略愿景，也展现了国家科研团队的卓越能力。他指出，这一成果标志着阿联酋在迈向航天科技领导地位的征程中开启了新的篇章。

航天中心总干事萨利姆·马里表示，两颗卫星是阿联酋构建自主地球观测与数据获取能力整体体系的重要组成部分，将为国家在各领域的可持续发展与创新提供可靠数据支撑。

“穆罕默德·本·扎耶德卫星”是该地区最先进的卫星，重量为750公斤，与前几代相比具有倍增的成像能力，并可在两小时内完成数据传输，从而提升阿联酋在环境、基础设施和灾害管理等领域的能力。

至于“阿提哈德卫星”，它于2025年3月发射，是该中心研制的首颗雷达卫星，能够在各种气象条件下全天候提供高分辨率观测，并为智慧农业、自然灾害管理和海上航运监测等重要领域提供支持。

通过融合光学与雷达成像技术，穆罕默德·本·拉希德航天中心再次重申其致力于建设先进航天体系的承诺，持续助力阿联酋在粮食安全、可持续发展与创新领域的战略目标，巩固其作为全球航天强国的重要地位。