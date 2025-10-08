外贸部长：阿提哈德铁路巩固国家全球物流枢纽地位

阿通社阿布扎比2025年10月9日电 外贸部长塔尼·本·艾哈迈德·泽尤迪博士阁下表示，阿提哈德铁路项目将有助于巩固阿联酋作为全球物流枢纽的地位，进一步提升其在世界贸易版图上的重要位置，成为促进区域内货物和服务贸易流通的重要门户。该项目通过实现全国港口、工业区和自由区的高效连接，为贸易便利化提供有力支撑。

泽尤迪阁下是在乘坐阿提哈德铁路客运服务试运行列车从迪拜的库德拉地区前往富查伊拉期间作出上述表示。随行的还有阿提哈德铁路公司首席执行官沙迪·马拉克及公司团队。

他指出，除了具备年运输能力预计到2030年超过6000万吨的货运服务外，将于2026年正式投入商业运营的客运服务，也将成为阿联酋综合交通网络的重要组成部分，便利民众出行，并推动包括服务业在内的各经济领域发展。

泽尤迪阁下强调，阿提哈德铁路项目将在货物运输、人员流动及服务贸易方面发挥关键作用，带来质的飞跃。他表示：“阿提哈德铁路客运服务的启动，是扩展和升级国家交通网络的重要一步。这一国家级重点项目将加快货物与乘客在工业区、港口及交通枢纽间的流动，加强各酋长国间的互联互通，促进可持续经济发展，并减少有害排放。”

阿提哈德铁路公司首席执行官沙迪·马拉克表示：“我们很高兴迎接泽尤迪阁下的到访并向他介绍阿提哈德铁路客运服务。这标志着公司发展的新阶段。在睿智领导的指导下，特别是在董事会主席谢赫齐亚布·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下的领导下，阿提哈德铁路始终致力于建设一体化交通体系，加强阿联酋各酋长国之间的连接，助力实现更加可持续、高效的交通未来。”

根据规划，阿提哈德铁路客运服务正式启用后，将连接全国11座城市，从西部边境的西拉延伸至东海岸的富查伊拉，大幅改善主要目的地间的通达性，缓解主要道路交通压力。

预计每列车可搭载多达400名乘客，到2030年，年客运量将达到3650万人次。

随着该服务计划于明年正式启动，项目充分体现了阿联酋持续投资基础设施、推动区域互联互通的承诺，也与国家实现2050年碳中和目标的愿景相一致。

阿提哈德铁路全长约900公里，贯通全国各地，从古韦法特延伸至富查伊拉，在服务主要港口方面发挥重要作用，包括哈利法港、杰贝阿里港和鲁韦斯港。铁路网络将实现货物从主要入境点至工业区的高效运输，并支持工业产品输送至全球供应链关键节点。

预计到2030年，铁路系统年货运能力将达到6000万吨，为本地物流运输带来重大变革，大幅提升阿联酋在货物与服务贸易领域的潜力与竞争力。