阿联酋总统向埃及总统致贺电

\u963F\u901A\u793E\u963F\u5E03\u624E\u6BD42025\u5E7410\u67088\u65E5\u7535 \u963F\u8054\u914B\u603B\u7EDF\u8C22\u8D6B\u7A46\u7F55\u9ED8\u5FB7\u00B7\u672C\u00B7\u624E\u8036\u5FB7\u00B7\u963F\u52D2\u7EB3\u54C8\u626C\u6BBF\u4E0B\u5411\u963F\u62C9\u4F2F\u57C3\u53CA\u5171\u548C\u56FD\u603B\u7EDF\u963F\u535C\u675C\u52D2\u6CD5\u5854\u8D6B\u00B7\u585E\u897F\u9601\u4E0B\u81F4\u8D3A\u7535\uFF0C\u795D\u8D3A\u54C8\u7ACB\u5FB7\u00B7\u57C3\u7EB3\u5C3C\u535A\u58EB\u5F53\u9009\u8054\u5408\u56FD\u6559\u80B2\u3001\u79D1\u5B66\u53CA\u6587\u5316\u7EC4\u7EC7\u603B\u5E72\u4E8B\u3002