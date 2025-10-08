阿联酋总统向埃及总统致贺电

阿通社阿布扎比2025年10月8日电 阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下向阿拉伯埃及共和国总统阿卜杜勒法塔赫·塞西阁下致贺电，祝贺哈立德·埃纳尼博士当选联合国教育、科学及文化组织总干事。