哈立德·本·穆罕默德·本·扎耶德出席阿布扎比“世界自然保护大会”开幕式

阿通社阿布扎比2025年10月9日电 在阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下的赞助下，阿布扎比王储兼阿布扎比执行委员会主席谢赫哈立德·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下9日在阿布扎比宣布开幕“2025年世界自然保护大会”。这是国际自然保护联盟（IUCN）首次在阿拉伯海湾地区举办该全球性盛会。

谢赫哈立德殿下在大会开幕式上表示，保护环境是阿联酋全面发展道路上的核心支柱。阿联酋已树立了全球领先的自然保护与可持续资源管理典范。

谢赫哈立德殿下指出，阿联酋在自然保护领域拥有丰富经验，通过实施一系列生态修复、濒危物种保护及扩大自然保护区面积的举措，目前全国保护区面积已覆盖国土总面积的15%以上。

他强调，阿联酋领导层始终将“可持续发展”置于未来愿景的核心位置，认为保持生态平衡与保护自然资源是实现均衡发展的关键，保障子孙后代的福祉。

来自多国的政要与环保专家出席了开幕式。会议期间，与会代表将围绕生物多样性保护、生态系统修复、气候行动及可持续发展等议题展开讨论。

阿联酋主办此次全球盛会，充分体现其作为国际环保合作与创新的重要推动者的领导地位。大会的召开，是落实阿联酋《2031国家生物多样性战略》的重要举措之一，旨在通过基于自然的解决方案推动生态系统修复，保护濒危物种（如阿拉伯大羚羊与非洲弯角大羚羊），展现阿联酋在守护自然遗产、实现代际可持续发展方面的坚定承诺。

在国际层面，阿联酋持续支持全球范围内的自然解决方案倡议，积极参与河流与海洋污染治理、生物多样性保护、可再生能源能力建设以及全球粮食与水资源安全的提升，为推动可持续环境创新贡献力量。

阿联酋通过举办重大国际环保会议与建立全球伙伴关系，助力落实《昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架》目标，推动到2030年实现减排与生态保护承诺。

国际自然保护联盟（IUCN）是全球规模最大、结构最广的环保网络，汇聚政府、民间社会与专家，共同制定自然保护解决方案。此次在阿布扎比举办的世界自然保护大会为全球生态政策制定、国际合作与可持续发展提供了重要平台，也再次彰显阿联酋在全球环境治理与创新领域的积极作用。