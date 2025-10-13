IBM扩大在阿投资 助力数字经济可持续增长

阿通社迪拜2025年10月13日电 国际商业机器公司（IBM）海湾地区、黎凡特及巴基斯坦总经理舒克里·伊德13日表示，公司正持续扩大在阿联酋及中东地区的投资与合作，推动人工智能成为促进生产力、竞争力及高质量经济增长的核心引擎。

在“GITEX GLOBAL 2025”期间接受阿联酋通讯社采访时，伊德指出，IBM重点展示生成式人工智能与人工智能治理的创新成果，与阿联酋建设可持续数字经济的国家战略高度契合。

他表示，IBM自1981年起连续参与GITEX展，见证并参与了阿联酋信息技术产业四十余年的发展进程。公司目前在人工智能领域的研究重点包括语言与地理空间模型，与穆罕默德·本·扎耶德人工智能大学的联合研究已取得重要成果。

伊德强调，负责任的人工智能治理将成为未来全球科技发展的关键方向。IBM与“e&集团”去年共同启动人工智能治理体系项目，确保AI模型在全生命周期内的透明与合规运行。

此外，IBM在本届展会期间与阿联酋气候变化与环境部签署合作备忘录，围绕生物多样性、气候变化和服务改进等五大领域推动AI应用创新。公司还与迪拜未来基金会携手推出支持机构“首席人工智能官”的计划，助力企业与政府提升创新能力与管理水平。