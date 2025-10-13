国际金价创历史新高 每盎司达4100美元

\u963F\u901A\u793E\u7EBD\u7EA62025\u5E7410\u670813\u65E5\u7535 \u56FD\u9645\u91D1\u4EF713\u65E5\u521B\u4E0B\u5386\u53F2\u65B0\u9AD8\u3002\u622A\u81F3\u683C\u6797\u5C3C\u6CBB\u65F6\u95F414\u65F604\u5206\uFF0C\u73B0\u8D27\u9EC4\u91D1\u4EF7\u683C\u4E0A\u6DA8\u7EA62%\uFF0C\u81F3\u6BCF\u76CE\u53F84100\u7F8E\u5143\uFF0C\u521B\u4E0B\u6709\u53F2\u4EE5\u6765\u6700\u9AD8\u7EAA\u5F55\u300212\u6708\u4EA4\u5272\u7684\u7F8E\u56FD\u9EC4\u91D1\u671F\u8D27\u4EF7\u683C\u4E0A\u6DA82.8%\uFF0C\u62A5\u6BCF\u76CE\u53F84113.40\u7F8E\u5143\u3002