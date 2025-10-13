国际金价创历史新高 每盎司达4100美元

阿通社纽约2025年10月13日电 国际金价13日创下历史新高。

截至格林尼治时间14时04分，现货黄金价格上涨约2%，至每盎司4100美元，创下有史以来最高纪录。

12月交割的美国黄金期货价格上涨2.8%，报每盎司4113.40美元。