迪拜环球港务集团在杰贝阿里港扩大电动运输车队规模

阿通社迪拜2025年10月14日电 迪拜环球港务集团宣布，扩大其在杰贝阿里港内部使用的电动运输车队规模。

集团表示，截至2025年10月，其电动运输车辆数量已从去年12月的14辆增至146辆，增长十倍，成为中东地区规模最大的同类车队之一。

该扩张将有助于减少柴油使用量，并将温室气体排放量降低逾10%，相当于每年减少约2,255辆汽车的道路排放。

电动运输车辆主要用于在桥式起重机、堆场和码头之间运送集装箱。升级后的车队中包括由集团内部工程团队将35辆柴油车辆改装为电动车的项目，以及从国际主要制造商引进的100多辆全新电动运输车。

车队配备了快速充电站网络，使杰贝阿里港成为区域内规模最大的港口电动化运营项目之一。与此同时，迪拜环球港务集团还投用11台专门用于空集装箱装卸的电动起重机，用于集装箱的堆放与转运。

这些举措共同推动港口物流运作向更加可持续的模式转型。

迪拜环球港务集团海湾合作委员会首席执行官兼董事总经理阿卜杜拉·本·迪米桑表示，在港口运营中使用电能是集团的重要战略优先事项，符合阿联酋到2050年实现碳中和的目标。

他说，通过扩大电动车队规模、推动杰贝阿里港采用环保能源，集团正助力打造更具韧性和可持续性的供应链体系，从而惠及客户及其所在社区。