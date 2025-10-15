迪拜将承办阿联酋与非洲旅游投资峰会 聚焦可持续增长

阿通社迪拜2025年10月15日电 在阿联酋副总统、总理兼迪拜酋长谢赫穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下的赞助下，阿联酋经济与旅游部将于本月10月27日举办2025年“阿联酋—非洲旅游投资峰会”，主题为“携手共建可持续增长之桥”。该峰会是“全球酒店业未来峰会”的一部分，由The Bench公司组织，在迪拜举行。

峰会旨在加强阿联酋与非洲之间的经济与旅游关系，推动其迈向更高水平，开拓阿联酋—非洲在旅游领域的投资前景，巩固双方在可持续旅游、基础设施和战略投资等方面的合作，并展示非洲旅游投资机遇，凸显阿联酋作为非洲旅游发展的主要经济与投资伙伴的地位。

阿联酋经济与旅游部长、阿联酋旅游委员会主席阿卜杜拉·本·图克·阿尔马里阁下将出席峰会。会议将有来自阿联酋和53个非洲国家的350多名代表参加，其中包括政府官员、部长、决策者、投资者和企业家，为双方提供重要的对话平台，交流经验、分享最佳实践，推动未来合作。

峰会还将在多领域展开讨论，包括旅游投资、融资、基础设施、酒店业、创新服务及可持续旅游等，期间将举行六场专题讨论，探讨阿联酋与非洲在政府和私营部门层面的合作、旅游业对非洲经济增长的推动作用、基础设施投资的可持续效应、全球融资机遇及私营部门在塑造非洲旅游未来中的作用。

会议期间，将举行高级别部长圆桌会议，阿尔马里部长将出席会议，并有20多个非洲国家的部长参加，探讨如何将旅游业作为促进非洲经济增长与可持续发展的主要动力。

圆桌会议还将重点展示阿联酋在旅游业的领先经验，体现旅游对吸引全球投资和促进经济多元化的积极作用。

目前，非洲是世界旅游业增长最快的地区之一，酒店业年均增长超过13%，每年吸引国际游客超过7400万人次，成为阿联酋投资与合作的潜力市场。