阿联酋庆祝“世界粮食日” 重申推动全球粮食安全的领导作用

阿通社阿布扎比2025年10月15日电 阿联酋于10月16日庆祝“世界粮食日”，该纪念日每年于10月16日举行。阿联酋继续发挥其在推动和汇聚国际努力方面的领先作用，致力于改善粮食生产、保障粮食供应链可持续性以及抗击全球饥饿。

当前，约有6.73亿人因冲突、气候变化及经济衰退而遭受饥饿，全球约28亿人无法负担健康膳食。数据来自联合国粮食及农业组织（FAO）。

阿联酋持续应对全球数百万人的粮食短缺危机，其中包括在“勇敢骑士3”行动框架下，向加沙地带的巴勒斯坦人民提供粮食援助。两年来，该援助已成为阿联酋总援助的重要组成部分，截至9月，总量超过9万吨。

阿联酋通过多项可持续举措减轻加沙地带居民在饥饿与缺水下的困境，包括向当地运送自动化烘焙设备、提供面粉等物资以支持数十家流动面包房运行，并资助多个流动厨房和超过50个每日向受灾家庭提供热餐的慈善厨房。

2024年6月，阿联酋与联合国世界粮食计划署（WFP）签署协议，提供2,500万美元援助以支持苏丹人民的紧急粮食需求；同时向联合国粮食及农业组织（FAO）拨款500万美元。

今年，阿联酋亦向遭受自然灾害的阿富汗、缅甸联邦共和国及索马里提供紧急粮食援助。2024年7月，副总统、总理兼迪拜酋长谢赫穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下宣布，旨在为全球贫困人口提供10亿份餐食的人道项目圆满完成，援助范围覆盖65个国家；同时宣布将在来年再分发2.6亿份餐食。

由阿联酋与美国共同发起的“气候创新农业使命”（AIM for Climate）是推动粮食体系转型的重大举措之一。该倡议于2021年11月启动，最初承诺投资40亿美元于全球农业创新项目，并于2023年5月增至逾130亿美元。

此外，阿联酋加入了由英国主导的“农业发展倡议”，该倡议旨在到2030年使可持续、气候适应型农业成为全球农民的首选。

2024年2月，阿联酋宣布与巴西联邦共和国及古巴共和国建立三边合作，投入5,000万美元以加强粮食安全并提供食品援助。

在阿联酋主办的《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）上，134个国家签署了首个关于可持续农业、韧性粮食体系及气候行动的“COP28宣言”，并宣布动员超过25亿美元资金以支持粮食安全和应对气候变化。

阿联酋国内亦实施多项促进和推广本地农产品的举措，进一步提升农业生产力与粮食供应的可持续水平。

