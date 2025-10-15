阿布扎比发展基金资助乌干达东部战略公路项目

阿通社阿布扎比2025年10月15日电 阿布扎比发展基金与乌干达共和国政府签署贷款协议，提供9,180万迪拉姆（约合2,500万美元）资金，用于资助乌干达东部连接四个主要省份——库米、恩戈拉、塞雷雷和卡久瓦——的道路建设项目。

该项目由阿布扎比发展基金、伊斯兰开发银行及乌干达政府共同出资，旨在改善当地交通基础设施，推动经济发展，提升居民通往服务区与商业区的便利度。

协议由阿布扎比发展基金总干事穆罕默德·赛义夫·苏韦迪阁下与乌干达财政、规划和经济发展部长马蒂亚·卡萨伊贾共同签署。

项目全长98.3公里，内容包括道路升级、桥梁与相关设施建设。道路主体宽7米，双侧各设2米路肩。项目建成后，将大幅提升道路安全性与运输效率，减少行程时间与运输成本，并促进卡久瓦地区商业活动的增长。

苏韦迪表示，此次合作体现了基金在推动包容性发展的坚定承诺，也符合阿布扎比发展基金支持可持续经济建设的战略方向。他说：“我们与乌干达的战略伙伴关系，旨在通过发展交通运输业这一经济支柱领域，助力提升基础设施水平与民生福祉。”

他指出，该项目将有效改善乌干达东部地区居民的生活质量，加强国家交通网络互联互通，促进经济活动，创造更多就业机会，成为推动区域可持续发展的关键一步。

乌干达财政部长卡萨伊贾阁下对阿布扎比发展基金长期支持表示感谢。他指出，项目的实施将显著改善乌干达东部交通条件，促进区域贸易往来，带动基奥加湖周边地区经济发展，并提升道路安全水平，为民众提供更加安全便捷的出行环境。

他强调，这一合作反映了乌干达与阿联酋关系的不断深化，并期待未来在更多经济与发展领域扩大合作。

据悉，自1977年以来，阿布扎比发展基金已与乌干达建立长期合作关系，累计支持3个重点发展项目，总额约7,930万迪拉姆。此次合作再次体现了阿布扎比发展基金支持伙伴国家实现可持续发展目标的坚定承诺，致力于推动社会与经济的长期繁荣。