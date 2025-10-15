阿联酋就委内瑞拉矿难事故表示哀悼

阿通社阿布扎比2025年10月15日电 阿联酋外交部15日发表声明，就委内瑞拉南部“埃尔卡亚俄”市一处矿场发生坍塌事故造成多人死亡，向委内瑞拉表示声援和慰问。

声明向遇难者家属以及委内瑞拉政府和人民表达了最诚挚的哀悼和慰问。