阿联酋就委内瑞拉矿难事故表示哀悼

\u963F\u901A\u793E\u963F\u5E03\u624E\u6BD42025\u5E7410\u670815\u65E5\u7535 \u963F\u8054\u914B\u5916\u4EA4\u90E815\u65E5\u53D1\u8868\u58F0\u660E\uFF0C\u5C31\u59D4\u5185\u745E\u62C9\u5357\u90E8\u201C\u57C3\u5C14\u5361\u4E9A\u4FC4\u201D\u5E02\u4E00\u5904\u77FF\u573A\u53D1\u751F\u574D\u584C\u4E8B\u6545\u9020\u6210\u591A\u4EBA\u6B7B\u4EA1\uFF0C\u5411\u59D4\u5185\u745E\u62C9\u8868\u793A\u58F0\u63F4\u548C\u6170\u95EE\u3002\u58F0\u660E\u5411\u9047\u96BE\u8005\u5BB6\u5C5E\u4EE5\u53CA\u59D4\u5185\u745E\u62C9\u653F\u5E9C\u548C\u4EBA\u6C11\u8868\u8FBE\u4E86\u6700\u8BDA\u631A\u7684\u54C0\u60BC\u548C\u6170\u95EE\u3002