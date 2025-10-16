全球未来理事会探讨强化粮食安全战略

阿通社迪拜2025年10月16日电 与会专家和业界领袖指出，全球粮食产业正经历一场由创新驱动的深刻变革，传统的生产与分配模式正在被重新定义。尽管科技进步提供了巨大潜能，但仅凭技术手段，仍难以彻底消除垄断与不平等，尤其是在气候危机和供应链中断日益频发的背景下。

上述观点来自“未来世界理事会”系列会议之一——“加强粮食安全”，该会议由阿联酋政府与世界经济论坛联合举办，重点探讨全球粮食安全面临的挑战及应对之策，并聚焦科技创新在扩大耕地面积、提升农业生产力及食品质量方面的作用。

与会者认为，未来农业有赖于前沿技术的融合发展，如实验室培育肉、人工智能驱动的智慧农业以及气候适应型作物。

会议汇聚多位国际专家，包括国际农业研究磋商组织首席执行官伊斯玛罕·埃洛阿菲、阿联酋“达哈拉控股集团”首席执行官阿尔诺·范登贝尔赫、非洲绿色革命联盟主席艾格尼丝·卡利巴塔。会议由“非洲CNBC”资深主持人菲菲·彼得斯主持。

伊斯玛罕博士指出，自2017年以来，全球粮食安全形势日趋严峻，非洲等地区尽管拥有丰富自然资源，却受制于基础设施薄弱、灌溉不足与市场准入受限等因素，潜力尚未充分释放。她呼吁加大农业科技投资，以提升效率和产量。

范登贝尔赫认为，创新确是粮食安全的核心动力，但解决方案并不局限于先进技术。他以“免耕农业”为例指出，这一传统方法能显著节约燃料和劳力、改善土壤健康、提升保湿能力，从而以更低成本实现高产。他强调，当前挑战在于扩大有效方法的应用范围，而非仅追求技术突破。

与会者一致认为，实现可持续、韧性强的粮食安全，需要一个融合科技创新、政策改革、长期投资与社会赋能的综合体系。未来发展必须以“粮食—水—能源—人类”四者的有机联动为核心，推动建设更加公平与可持续的全球粮食体系。