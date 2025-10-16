神经科技超越治疗范畴 助力提升人类认知能力与生活质量

阿通社迪拜2025年10月16日电 在迪拜举行的全球未来理事会年会暨2025网络安全会议期间，两位国际专家指出，应充分利用现代科技和人工智能的力量，推动神经障碍治疗领域实现根本性变革，从而提升人类的认知能力和生活质量，帮助人们作出更为自信的决策。

在题为《神经科技：迈向最佳平衡》的专题会议上，美国杜克大学科学与社会学院法律与哲学教授妮塔·法拉哈尼与美国“Synchron”创始人兼首席执行官托马斯·奥克斯利围绕神经科技的未来展开深入探讨。两位专家指出，如何在推动神经科技创新的同时兼顾人文伦理，是科技发展必须正视的重要课题。

法拉哈尼指出，隐私保护在神经科技发展中具有关键意义。若忽视对个人自由的尊重，将削弱公众对相关技术的信任。她呼吁制定完善的法律与战略框架，在确保伦理底线的基础上实现负责任的科技创新，并强调人工智能在促进研究与临床实践结合方面的广阔前景。

她表示，要建立公众信任，需重视设备安全、数据隐私、企业长期责任及产品质量监管等关键环节。应制定可量化、可理解的行业标准，使社会能够公平评估相关设备的质量与安全性。

奥克斯利在发言中指出，医学与技术虽各有不同，但神经科技正是两者融合的产物。他介绍了团队研发的神经手环，该设备可通过神经信号读取与刺激，实现对神经系统的功能支持与疾病干预，为神经性疾病诊疗提供新思路。

他表示，神经工程与高科技的结合正推动医疗设备的革新，诸多关键发明已在多个医学领域取得进展。同时，他强调，信息透明与数据公开，特别是社交媒体在数据收集中的责任，对于增强社会信任具有重要意义。