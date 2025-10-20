阿联酋总统会见斯洛伐克总理 探讨加强双边合作

阿通社阿布扎比2025年10月20日电 阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下与斯洛伐克共和国总理罗贝尔特·菲佐阁下今日举行会谈，探讨加强双边合作与拓展发展前景的途径，特别是在经济、贸易、可再生能源、创新、未来科技和文化等领域。

双方讨论重点在于协调努力，以服务两国共同利益，并支持其在可持续发展和人民繁荣方面的共同愿景。

会晤在阿布扎比沙提宫举行。谢赫穆罕默德殿下欢迎正在对阿联酋进行工作访问的菲科总理。

会谈开始时，菲科总理转达了斯洛伐克共和国总统彼得·佩列格里尼阁下对阿联酋的问候，并致以国家持续进步与繁荣的良好祝愿。

谢赫穆罕默德殿下与菲科总理重申，两国双边关系坚固并在各领域稳步发展。双方表达了共同意愿，进一步加强合作，特别是在发展重点中的战略性与经济领域，以契合双方在创新和可持续性方面的共同关注。

双方还就共同关心的地区和国际事务交换了看法，并强调促进对话与外交解决方案在应对地区和全球危机中的重要性。

谢赫穆罕默德殿下与菲科总理共同见证了阿联酋与斯洛伐克两国政府间经济领域合作协议及投资领域谅解备忘录的交换。代表阿联酋签署文件的是外贸部长塔尼·本·艾哈迈德·泽尤迪博士阁下，代表斯洛伐克签署的是经济部国务秘书弗拉迪米尔·希莫尼亚克阁下。

出席会谈的还有总统办公厅特别事务副主任谢赫哈姆丹·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下、阿联酋总统顾问谢赫穆罕默德·本·哈马德·本·塔赫农·阿勒纳哈扬阁下以及多位部长和高级官员。

斯洛伐克方面，随同菲科总理来访的代表团包括多位部长和高级官员。