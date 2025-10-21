阿布扎比食品与饮料行业会员数达24,594家 体现投资信心与经济活力

阿通社阿布扎比2025年10月21日电 阿布扎比工商会发布数据显示，截至2025年9月，阿布扎比食品和饮料行业活跃会员达24,594家，显示出投资信心增强和营商环境持续优化。

数据同时显示，2025年上半年新增会员较去年同期增长42.2%，共有570多家新企业加入。2019年至2024年间，该行业年均复合增长率达23.8%，反映出这一关键领域的持续扩张和对经济多元化的贡献。

工商会指出，中小企业占该行业企业总数的98%，在推动创新、促进可持续发展中发挥主导作用。

报告称，艾因市凭借其农业传统与地理优势，已成为阿布扎比酋长国乃至全国的食品生产和分销中心。

在行业构成方面，商业活动占94%，其中零售、鲜食及甜品分别占8%、8%和7%；餐饮服务领域中，咖啡馆占23%、餐厅占18%、饮品店占16%、甜品与面包房占14%。

制造环节中，烘焙制品占31%，自动化面包厂占14%，瓶装水与乳制品制造约占13%—14%。

阿布扎比工商会第二副主席兼董事总经理沙姆斯·阿里·扎希里表示，食品和饮料业是国家经济体系的重要支柱，对保障粮食安全和促进经济多元化意义重大。工商会将继续推动创新型企业发展，支持中小企业壮大。

他表示，工商会参加“阿布扎比国际食品展2025”，体现出支持该行业增长和推动国际合作的承诺，为知识交流和投资合作提供了平台。