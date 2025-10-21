阿布扎比启用自动清扫车 助推城市服务智能化

阿通社阿布扎比2025年10月21日电 阿布扎比市政与交通局下属综合交通中心近日在阿布扎比海滨大道投入使用一批“Robosweeper”智能自动清扫车，标志着该市在公共服务智能化和可持续发展方面迈出新步伐。

该项目由K2集团子公司Autogo研发，在智能与自主系统委员会监督下实施，由阿布扎比市政与交通局主导推进，旨在通过科技创新提升城市清洁管理水平。

“Robosweeper”配备多种传感器和导航技术，能够沿预设路线自动清扫，实现无人工干预的高效作业。设备主要应用于人行道、广场和步行区，既可减少人工劳动强度，又可保障公共卫生服务品质。

阿布扎比市政与交通局代理次长赛义夫·苏尔坦·纳斯里博士指出，部署该技术是阿布扎比推进智慧城市建设的重要举措，将为城市运营与居民生活质量带来实质改善。

综合交通中心代理总干事 阿卜杜拉·哈马德·加夫利博士表示，该项目体现了阿布扎比坚持绿色、智能转型的方向，有助于构建高效、可持续的城市服务体系。

K2公司董事总经理表示，公司非常荣幸与阿布扎比市政交通局及综合交通中心合作，携手推进智能机器人与智慧服务解决方案的发展。“RoboSweeper”代表着未来城市清洁模式的重要革新，公司将继续投资创新科技，助力阿布扎比实现可持续发展愿景。