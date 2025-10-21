巴黎卢浮宫珠宝失窃案损失估值达8800万欧元

阿通社巴黎2025年10月21日电 法国巴黎卢浮宫博物馆管理方估计，上周日发生的珠宝失窃案造成的经济损失约为8800万欧元。

巴黎检察官洛尔·比科21日表示，卢浮宫馆长评估称此次被盗珠宝的价值极为高昂，但更为严重的是“无法以金钱衡量的历史损失”。