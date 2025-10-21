巴黎卢浮宫珠宝失窃案损失估值达8800万欧元

\u963F\u901A\u793E\u5DF4\u9ECE2025\u5E7410\u670821\u65E5\u7535 \u6CD5\u56FD\u5DF4\u9ECE\u5362\u6D6E\u5BAB\u535A\u7269\u9986\u7BA1\u7406\u65B9\u4F30\u8BA1\uFF0C\u4E0A\u5468\u65E5\u53D1\u751F\u7684\u73E0\u5B9D\u5931\u7A83\u6848\u9020\u6210\u7684\u7ECF\u6D4E\u635F\u5931\u7EA6\u4E3A8800\u4E07\u6B27\u5143\u3002\u5DF4\u9ECE\u68C0\u5BDF\u5B98\u6D1B\u5C14\u00B7\u6BD4\u79D121\u65E5\u8868\u793A\uFF0C\u5362\u6D6E\u5BAB\u9986\u957F\u8BC4\u4F30\u79F0\u6B64\u6B21\u88AB\u76D7\u73E0\u5B9D\u7684\u4EF7\u503C\u6781\u4E3A\u9AD8\u6602\uFF0C\u4F46\u66F4\u4E3A\u4E25\u91CD\u7684\u662F\u201C\u65E0\u6CD5\u4EE5\u91D1\u94B1\u8861\u91CF\u7684\u5386\u53F2\u635F\u5931\u201D\u3002