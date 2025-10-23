“du”电信公司前九个月净利润增长14.6% 达21.81亿迪拉姆

阿通社迪拜2025年10月23日电 阿联酋综合电信公司“du”在今年前九个月实现净利润21.81亿迪拉姆，同比增长14.6%，而去年同期为19亿迪拉姆。

公司报告显示，前九个月的总收入为116.22亿迪拉姆，同比增长8%；息税折旧摊销前利润（EBITDA）率从去年同期的45.4%扩大至47.3%。

在今年第三季度，公司继续保持良好表现，季度收入增长7.9%，达到38.72亿迪拉姆，高于2024年第三季度的35.89亿迪拉姆，主要得益于移动通信、固定通信及信息与通信技术（ICT）服务的持续增长。

第三季度EBITDA增长16.8%，达到18.52亿迪拉姆，利润率为47.8%。公司季度净利润为7.32亿迪拉姆，同比增长1.8%；若剔除一次性项目，调整后净利润增长25.8%，净利润率达到18.9%。

在用户规模方面，移动通信服务用户增长10.3%，达到920万户；固定电话用户增长9.7%，达到71.8万户。

阿联酋综合电信公司du首席执行官法赫德·哈萨维表示，第三季度业绩反映出公司在今年上半年持续稳健的增长势头。公司在各业务板块均保持强劲发展，得益于稳健的运营表现与成功的商业举措，使年度用户数量显著增加，收入同比增长7.9%。