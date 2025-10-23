2025年全球食品周在阿布扎比圆满落幕

阿通社阿布扎比2025年10月23日电 2025年全球食品周今日在阿布扎比圆满落幕，巩固了其作为全球食品与饮料产业合作与创新领先平台的地位，为国际烹饪艺术与农业科技交流树立了新的标杆。

本届盛会在阿布扎比国家展览中心举办，吸引来自75个国家的数千名参与者，其中包括18个首次参展的国家，充分体现了该活动日益增长的全球影响力与声誉。

全球食品周汇聚了来自世界各地的食品制造商、农业企业、创新者与创业者，成为买家、生产商与投资者在快速增长的食品产业中交流合作的重要枢纽。

广泛的国际参与凸显了阿布扎比作为全球创新之都与国际大型会展首选目的地的地位，也展示了其在推动可持续发展与促进粮食安全方面的核心作用，这与阿联酋建设韧性和一体化未来食品体系的国家愿景高度契合。

本届全球食品周还充分展现了文化多样性，来自五大洲的国家齐聚一堂，体现出活动的全球性，进一步巩固了阿联酋作为国际食品与饮料贸易和创新交流中心的领先地位。

意大利馆表现突出，在全球营销执行总监多纳托·奇内利的带领下，20多家意大利企业参展，并由名厨卢卡·马蒂诺主持现场烹饪表演，展示正宗意大利菜肴的独特魅力。

墨西哥通过八个主题展区重点展示玉米、辣椒和可可等特色产品，国际名厨在“美食体验区”现场制作塔可、法士达和辣酱等经典菜肴，吸引观众热烈互动。

亚洲展团同样亮眼。日本、韩国与中国通过大型展馆展示食品制造与运输领域的最新成果。日本以寿司和拉面的现场制作吸引众多参观者，并展示智慧农业技术；韩国展出泡菜、茶叶和天然食材等传统产品；中国则聚焦植物性食品与先进保鲜技术，展示其在食品安全与科技创新领域的领先实力。

阿拉伯国家的参与同样引人注目。约旦展示椰枣、橄榄油及水培农业产品，彰显其对可持续农业发展的承诺；埃及展出多样化农产品以拓展与海湾及亚洲市场的贸易合作；巴勒斯坦则通过橄榄油、百里香、椰枣与蜂蜜等产品，展示当地农民与土地的深厚情感，并讲述其坚韧不拔的奋斗故事。

今年共有18个国家首次参展，进一步凸显了阿布扎比全球食品周作为农业科技与可持续食品解决方案国际平台的影响力，也显示出其吸引创新型国家参与全球食品体系建设的关键作用。