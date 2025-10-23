阿布扎比启动全球最大太阳能—储能一体化清洁能源项目 总投资逾220亿迪拉姆

阿通社阿布扎比2025年10月23日电 总统办公厅发展事务和烈士家属副主任谢赫齐亚布·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下出席了全球首个、也是规模最大的集太阳能发电与储能系统于一体的可再生能源项目奠基仪式。该项目建成后将能够全天候提供1吉瓦稳定、清洁的基荷电力，电价具有全球竞争力。

该项目由阿布扎比未来能源公司“马斯达尔”与阿联酋水电公司联合开发建设。项目包含装机容量达5.2吉瓦的光伏电站，并配备总储能容量19吉瓦时的电池系统，是目前全球规模最大、技术最先进的同类项目。

项目预计将于2027年投入运营，总投资超过220亿迪拉姆，可创造逾1万个就业机会，带动新制造设施建设，每年可减少约570万吨二氧化碳排放。项目将通过先进的“虚拟电厂”模式、组网与自启动技术、人工智能预测系统以及智能电力分配网络，实现清洁能源的稳定输出，从根本上解决可再生能源供电不稳定的挑战。

马斯达尔董事会主席、工业与先进技术部长苏尔坦·艾哈迈德·贾比尔博士阁下表示，在阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下的前瞻愿景指引下，在阿布扎比王储、执行委员会主席谢赫哈立德·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下的支持与跟进下，马斯达尔与阿联酋水电公司共同为这一全球性清洁能源项目奠基。项目建成后将成为世界清洁能源领域的新标杆，并推动数字化产业的能源转型。他指出，这一成果得益于马斯达尔二十年来在全球可再生能源项目开发中的经验积累，也体现了阿布扎比能源体系中合作与创新的核心价值。

他指出，面对全球对安全、可持续且具成本竞争力能源的日益增长需求，阿联酋正开辟新的路径，以创新科技推动可持续发展进程。

阿布扎比能源局主席阿卜杜拉·胡迈德·贾尔万博士阁下表示，阿联酋在可持续能源领域的持续探索体现了总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下的战略远见，以及阿布扎比将国家愿景转化为全球领先成果的坚定承诺。该项目将为阿联酋提供1吉瓦清洁基荷电力，重塑可再生能源助力经济增长的模式，并增强国家能源体系的韧性，尤其是在支撑人工智能数据中心等关键领域方面发挥重要作用。

他补充说，在谢赫哈立德·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下的指导下，阿布扎比能源局正持续推进创新项目，构建高效、可持续、具有竞争力的未来能源体系，为后代创造更加美好的未来。

马斯达尔首席执行官穆罕默德·贾米勒·拉马希表示，作为全球首创项目，该工程标志着阿联酋清洁能源事业迈出关键一步，也是马斯达尔发展历程中最具雄心的项目之一。项目将证明连续、可靠供应可再生能源的可行性，为快速增长的人工智能和高科技产业提供稳定电力支撑，并为全球清洁能源市场开辟新前景。

阿联酋水电公司首席执行官艾哈迈德·阿里·沙姆西表示，该项目体现了总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下的战略愿景，也彰显公司在能源创新与国家战略目标落实方面的坚定承诺。依托阿联酋和阿布扎比在人工智能与创新研究领域的领先地位，该项目将持续为关键行业提供可持续能源，标志着阿联酋能源发展进入新时代。

马斯达尔目前已在全球范围内开发多个储能系统项目，其中包括全球首个与海上浮动风电场相连的储能系统，并拥有多项在建和在研项目。公司计划到2030年将其清洁能源总装机容量提升至100吉瓦。

