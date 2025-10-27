阿联酋巩固非洲主要战略投资伙伴地位

阿通社迪拜2025年10月27日电 阿联酋经济与旅游部长阿卜杜拉·本·图克·马里阁下表示，阿联酋正持续巩固其作为非洲主要战略投资伙伴之一的地位，在全球排名第四，仅次于美国、中国和欧盟。2019年至2023年间，阿联酋在非洲的总投资额超过1100亿美元。

其中，超过700亿美元投向绿色能源和可再生能源领域，凸显了阿联酋在阿拉伯国家和海湾合作委员会成员国投资非洲方面的领先地位。

马里阁下在迪拜举行的2025年“阿联酋—非洲旅游投资峰会”期间接受阿联酋通讯社采访时表示，本届峰会展示了阿联酋与20多个非洲国家之间的投资合作机遇，共推出总价值超过60亿美元的100多个项目，预计将在非洲大陆创造逾7万个就业岗位。

他指出，20多位非洲部长参与了有关促进旅游业发展的讨论，这一事实突显了阿联酋在支持非洲有效和可持续投资方面所发挥的关键作用。

马里阁下强调，阿联酋作为非洲的重要战略投资伙伴，双边经济与投资关系正迅速扩展。旅游业已成为阿联酋在非洲投资的五大主要领域之一，与能源、基础设施、物流和房地产并列。

他表示，阿联酋与非洲国家在旅游和投资方面的合作是扩大阿联酋企业发展机遇的重要支柱，有助于开拓新市场、促进知识交流，进一步增强区域经济一体化与国家竞争力。

马里阁下指出，在阿联酋英明领导的指导下，国家始终致力于发挥积极的发展伙伴作用。此次峰会的举办体现了阿联酋不断扩大投资布局、深化务实合作的承诺，旨在构建连接阿联酋与非洲的新型旅游投资版图，推动双边关系迈向更高水平的繁荣与进步。

在国内方面，马里阁下强调，峰会为展示阿联酋市场的投资潜力提供了重要平台，特别是在商务旅游、豪华酒店以及可持续与生态旅游等领域。

他透露，阿联酋旅游投资额在2023年达288亿迪拉姆，2024年增至322亿迪拉姆，预计2025年将达到352亿迪拉姆，显示出阿联酋在持续拓展高质量投资机遇方面的努力与成果。