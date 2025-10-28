谢赫曼苏尔·本·穆罕默德会见中国奥委会主席

阿通社迪拜2025年10月28日电 阿联酋国家奥林匹克委员会主席谢赫曼苏尔·本·穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下今日在迪拜会见中国国家体育总局局长、中国奥委会主席高志丹，双方就两国在奥林匹克运动及体育领域的合作进行了讨论。

会谈中，双方回顾了当前亚洲及国际体育领域的最新进展，特别是正在巴林王国举行的第三届亚洲青年运动会。双方高度评价两国代表团在赛事中的优异表现：中国位列奖牌榜首，阿联酋在阿拉伯国家中排名第一，总体位列第六，创造了历史最佳成绩，并有望在赛事结束前进一步提升奖牌数。

谢赫曼苏尔·本·穆罕默德殿下在会谈中介绍了两国在体育投资、体育科技与人工智能应用等领域的合作机制，并探讨了在多项运动项目中举办联合训练营的可能性。

双方还研究了通过建立伙伴关系和交流经验来进一步激活体育合作的途径，认为阿联酋与中国都拥有强大的体育基础设施与丰富的资源，这为深化合作提供了广阔空间。

谢赫曼苏尔殿下在会谈中高度评价两国在体育与奥林匹克事务方面的协调水平，并指出中国作为奥运会历史上奖牌总数排名前十的国家之一。

阿联酋体育部长、国家奥林匹克委员会副主席、阿联酋国家奥林匹克委员会执行办公室主席艾哈迈德·法拉西博士以及国家奥林匹克委员会董事会的几位成员出席了会议。