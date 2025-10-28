谢赫穆罕默德·本·拉希德会见“阿联酋—非洲旅游投资峰会2025”嘉宾

阿通社迪拜2025年10月28日电 阿联酋副总统、总理、迪拜酋长谢赫穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下强调，阿联酋重视加强与非洲大陆的经济联系。非洲拥有广阔的增长潜力和投资空间，特别是在旅游领域，凭借其独特的自然资源与发展雄心，具备实现可持续旅游发展的条件，这与阿联酋对全球旅游未来的愿景高度契合。

谢赫穆罕默德·本·拉希德殿下是在迪拜会见“2025年阿联酋—非洲旅游投资峰会”嘉宾时作上述表示。此次峰会以“携手共建可持续增长之桥”为主题，在迪拜世博城举行，吸引了多位非洲国家旅游部长、政府机构负责人及旅游业投资者出席。

谢赫穆罕默德·本·拉希德殿下在会见中欢迎各国代表来访，强调应继续加强思想与经验交流，拓展与非洲国家的经济与发展合作伙伴关系，巩固既有合作成果，特别是在旅游领域，这一行业是推动可持续增长与促进文化交流的重要支柱。

他赞扬非洲大陆在全球经济格局中的重要作用及其蕴藏的巨大机遇，指出阿联酋与非洲在旅游投资领域的合作是基于共同愿景与互利原则的经济协作典范。

谢赫穆罕默德殿下表示：“旅游业是国家经济的重要支柱，蕴含无限增长潜力。阿联酋—非洲伙伴关系的未来充满机遇，建立在相互信任和对合作价值的共同信念之上。”

谢赫穆罕默德·本·拉希德殿下还听取了有关峰会主要议题的介绍。本届峰会吸引了来自阿联酋和非洲53个国家的350多名政府高官、部长、决策者及企业家参加。峰会探讨了加强阿联酋与非洲在经济与旅游领域关系的途径，旨在开拓新的合作空间，推动双边投资在旅游产业的深入发展，助力非洲国家实现经济增长目标。

会议期间，非洲多国旅游和投资部长对阿联酋在全球旅游业中的领先经验表示高度赞赏，认为阿联酋已成为世界顶级旅游目的地之一，并对阿联酋在经济和旅游领域取得的全面成就予以肯定。他们指出，阿联酋通过大规模投资，建立了高水平的基础设施，与其自然资源优势相结合，构建出具有吸引力和竞争力的现代化旅游体系。

各方表示，希望未来进一步深化阿联酋与非洲国家之间的合作关系，巩固伙伴关系，推动双方旅游业发展计划的实施，拓展双向投资新渠道。

出席会见的有阿联酋经济与旅游部长阿卜杜拉·本·图克·马里阁下。