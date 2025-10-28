希腊担任第44届沙迦国际书展主宾国

阿通社沙迦2025年10月28日电 第44届“沙迦国际书展”将于11月5日至16日在沙迦世博中心举行，今年将以希腊为主宾国，庆祝这一拥有悠久艺术与文学传统的文明，为观众带来融合文学、戏剧、音乐与烹饪艺术的多元文化体验，以表彰希腊对世界文明的卓越贡献。

希腊将在书展设立占地200平方米的国家馆，设计灵感源自古希腊建筑之美，汇集58家希腊出版社与文化机构，其中28家亲临参展，展示600种以希腊语及其译本出版的书籍。

国家馆内设有象征坚韧、和平与智慧的橄榄树雕塑，并设立作家与读者交流空间。

作为主宾国活动的一部分，希腊将举办主题展览“希腊文学：漫长的旅程”，展示希腊语言与文学从公元前至今的发展历程，呈现希腊作家、诗人、思想家与哲学家在塑造民族认同与影响世界文学文化方面的贡献。

希腊代表团共有70多位文学、诗歌、翻译、绘画与学术领域的代表参与书展活动，包括作家、音乐家、图书馆员及出版人，为书展的文化与专业议程增添亮色。

参展作家包括安东尼奥斯·斯基亚萨斯、欧金尼娅·达格拉斯、欧里庇得斯·加兰托迪斯、科斯坦迪诺斯·卡楚拉里斯、皮尔萨·库莫齐、帕纳约提斯·门迪斯、达奈·修佐和安娜斯塔西娅·维尼托利等，他们将带来诗歌朗诵会和文学对话，探讨当代希腊文学的创作面貌、阿拉伯语与希腊语的互译及希腊文学与哲学遗产的持续全球影响。

希腊还准备了一系列面向阿拉伯读者的希腊文学译作，其中包括获国家诗歌与短篇小说奖的作品选集，以及现代独白诗剧的译本。

观众还可欣赏由雅典国立大学音乐研究系主任阿纳斯塔西娅·乔尔加基博士策划的巡回剧场表演，该节目融合诗歌、音乐与肢体表达，为观众带来沉浸式艺术体验。

开幕日还将上演由尼古劳斯·普拉塔诺斯与基里亚基·弗拉霍亚尼共同创作的音乐剧场表演，灵感来自20世纪希腊著名诗人扬尼斯·里措斯的诗作，为观众呈现一场致敬希腊文学精神的艺术盛宴。

此外，希腊还将举办互动工作坊，如“生命与写作”工作坊，由埃米莉娅·潘托纳和玛塔·加夫鲁格鲁主持，引导青少年探索希腊遗产的象征与创造力，并举行希腊与阿联酋作家、出版人和译者的联合交流活动，促进两国文化对话。

在美食板块，希腊厨师亚历山德罗斯·斯皮尔霍斯将在“烹饪角”展示兼具传统与创新的希腊菜肴，展现饮食文化与民族遗产的紧密联系。

希腊的参与还延伸至专业层面，将出席第15届“出版人大会”及“图书馆大会”，与来自70多个国家的出版人探讨全球出版业的未来，并分享图书馆创新与阅读推广经验。

由沙迦图书管理局主办的第44届“沙迦国际书展”共有来自118个国家的2,350家出版社参展，举办超过1,200场文化活动。希腊作为主宾国的参与不仅展示其深厚的文化与文学传统，也成为连接东西方的重要桥梁，彰显其在全球艺术与文学中的持续影响力。