意大利携40家企业亮相“阿布扎比国际石油博览会2025”

阿通社阿布扎比2025年10月29日电 意大利将参加将于11月3日至6日在阿布扎比国家展览中心举办的“阿布扎比国际石油博览会2025”ADIPEC 。

本届意大利国家展馆由意大利对外贸易委员会主办，联合意大利机械工业协会、意大利工业设备工程协会、意大利机电协会FEDERTEC、意大利电气电子联合会及意大利外交与国际合作部共同组织。展馆将汇集40家意大利企业，集中展示石油天然气与能源转型领域的最新技术与解决方案。

报告指出，意大利在阿联酋能源市场的作用持续增强。根据TDM贸易数据监测机构（TDM Trade Data Monitor）统计，意大利2024年对阿出口的油气设备与技术总额达2.922亿欧元，较2023年（2.002亿欧元）增长45.9%。目前，意大利占阿联酋油气设备进口总额的8.33%，其市场份额在2025年上半年升至9.8%。

意大利是阿联酋在海湾地区最重要的贸易伙伴之一。阿方对意大利高品质、高效率、可持续性的能源解决方案需求持续上升。根据意大利机械工业协会数据，意大利2024年油气领域出口总额达到176.5亿欧元，同比增长6.6%，其中阿联酋市场贡献显著，进一步强化了意大利在地区产业供应链中的地位。

意大利馆将在本届展会上重点展示意大利在工程设计与工业制造方面的优势，涵盖从管道系统、阀门、压缩机、液化天然气基础设施到自动化技术等能源全产业链创新方案。

意大利驻阿联酋大使洛伦佐·范纳拉表示，阿布扎比国际石油博览会已成为两国深化能源合作的重要平台。双方在可持续发展、创新与工业卓越方面的共同追求，使合作关系日益紧密。

意大利驻阿联酋贸易专员瓦莱里奥·索尔达尼指出，意大利对阿出口增长45.9%，反映出双边经贸合作的活力与意方在地区能源转型中的地位提升。意大利馆不仅展示工程与制造实力，更体现了意大利长期支持阿联酋能源多元化与低碳未来的承诺。

意大利机械工业协会主席彼得罗·阿尔米奇表示，意大利本届参展规模创历史新高，40家企业共同呈现意大利在氢能、清洁能源及可持续技术方面的最新成果。

安尼电气电子联合会副主席朱利奥·乌奇则指出，阿布扎比国际石油博览会是全球能源领域对话与合作的重要平台，汇聚了致力于构建可持续能源未来的关键力量。意大利企业将以领先技术和可持续理念，为全球能源体系的绿色转型贡献力量。