沙迦慈善协会前九个月向4.8万人发放7720万迪拉姆援助

阿通社沙迦2025年10月29日电 沙迦慈善协会宣布，2025年前九个月该机构在本酋长国境内发放援助总额达7720万迪拉姆，惠及4.8万余人。

该举措是协会持续支持低收入及弱势家庭的重要组成部分。

协会董事会副主席穆罕默德·拉希德·本·巴亚特表示，国内援助项目是协会人道主义使命的核心支柱之一。

他指出，援助规模的扩大反映出慈善项目的稳步拓展，以及协会在阿联酋联邦最高委员会成员、沙迦酋长谢赫苏尔坦·本·穆罕默德·卡西米博士殿下指示下，致力于弘扬社会团结与互助精神的努力。

他补充说，向注册家庭发放的每月援助总额达640万迪拉姆，惠及4663人，其中包括寡妇、离异者、老年人及低收入者。紧急援助总额为5370万迪拉姆，涵盖多项需求：其中教育援助达670万迪拉姆，惠及1025名学生；医疗援助2860万迪拉姆，惠及1008名患者；为1208人提供总额580万迪拉姆的帮助；住房援助达1070万迪拉姆，惠及1170人。

此外，协会还为33对新人提供31.8万迪拉姆婚礼资助，并通过“便利朝觐”计划帮助64名受益者完成朝觐。

在季节性慈善活动方面，本·巴亚特指出，协会为斋月和宰牲节项目拨款1500万迪拉姆，内容包括开斋餐、节日服装、财产天课及分发宰牲肉等。

他进一步说明，报告期内协会向644名低收入公民提供780万迪拉姆援助。协会专门成立委员会审核申请，确保援助公开、公正、透明地发放至真正需要者手中，增强有需要家庭的社会满意度。