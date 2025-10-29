阿联酋紧急撤离加沙57名患者及家属

阿通社阿布扎比2025年10月29日电 阿联酋对来自加沙地带的57名患者及其家属实施了紧急医疗转运。截至目前，自2023年10月启动“勇敢骑士3”行动以来，阿联酋共撤离并救治了2,961名患者及陪同人员。阿联酋为他们提供了医疗护理，持续发挥其在全球人道主义领域的积极作用，致力于减轻平民痛苦、加快康复进程、促进安全与稳定，并减少此类危机情况下的不利影响。

此次医疗转运任务通过以色列拉蒙机场及凯雷姆·沙洛姆口岸实施，是阿联酋国际援助署执行的第29批紧急医疗撤离行动。该行动依照阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下的指示进行，旨在为1000名受伤的巴勒斯坦人及1000名癌症患者提供治疗，并在阿联酋各地医院为他们提供必要的医疗服务。

阿联酋国际援助署副主席苏尔坦·穆罕默德·沙姆西阁下表示，阿联酋将继续推动早期康复工作，减轻危机与冲突中受影响人群的痛苦，支持世界各地的稳定。特别是在巴勒斯坦兄弟人民遭受的人道主义灾难中，阿联酋持续开展紧急人道响应，通过与有关国际组织协调，执行多批加沙地带平民患者及其家属的转运任务。

他指出，在阿联酋国际援助署的监督下，各有关本地机构正持续开展救援行动，为患者和伤者提供医疗与药品支持。位于埃及阿里什市海岸的阿联酋浮动医院正在为加沙患者提供必要治疗，同时，设在加沙地带南部的野战医院也为所有患者和伤者提供服务，努力减轻包括儿童、妇女和老人在内的各社会群体所承受的人道主义痛苦。