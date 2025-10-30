阿布扎比房地产中心签署区块链合作备忘录 推动房地产数字化转型

阿通社阿布扎比2025年10月30日电 阿布扎比房地产中心宣布，与技术创新研究院、VentureOne公司、Finstreet有限公司、ADI DLT基金会以及先进房地产服务公司签署谅解备忘录，共同推动区块链技术在阿布扎比房地产服务与交易体系中的应用。

该备忘录旨在建立战略合作框架，整合六方资源，构建统一愿景，推动阿布扎比房地产领域的数字化转型。合作重点在于利用区块链技术提高交易系统的透明度、效率与安全性，从而强化投资信任、促进市场可持续发展。

根据备忘录，各方将保持独立运作，同时共享技术专长与资源，推进一系列协调项目，助力实现阿布扎比在未来经济影响力、竞争力与可持续发展方面的战略目标。

阿布扎比房地产中心代理总干事拉希德·奥迈拉工程师表示，这一战略合作伙伴关系标志着我们在将阿布扎比定位为全球房地产创新领跑者的道路上迈出了关键一步。通过利用区块链技术，我们正在为透明、高效和可靠的房地产交易奠定基础，为投资者、居民和更广泛的房地产生态系统带来价值。

他补充说："此次合作体现了我们对采用尖端技术、提升服务标准和加强市场信任的承诺。我们的长期愿景包括优化资产管理、实现跨境交易以及增强政府服务的数据互操作性。这些举措是加强该行业基本面和加速阿布扎比在房地产数字化领域领先地位的关键。

谅解备忘录概述了探索应用区块链技术改变房地产格局的合作框架。通过在财产登记、产权验证、交易管理、共享所有权模式和数字资产整合等领域的试点举措，该伙伴关系旨在提高运营效率、缩短周转时间和简化流程，同时与相关监管和国际标准保持一致。

通过将区块链与现有的财产数据库和数字身份系统集成，该倡议将提高数据的准确性，加快交易工作流程，并提供更高的所有权记录可见性，最终促进整个市场的信任和信心。