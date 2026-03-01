被防空设施拦截的无人机碎片掉落在迪拜两栋住宅的庭院内

阿通社迪拜2026年3月1日电 有关部门确认，被防空系统拦截的无人机残片坠落在迪拜两处住宅庭院，造成2人受伤。伤者已接受必要的医疗救治。

有关部门表示，酋长国多地传出的声响系拦截行动成功实施所产生。