被防空设施拦截的无人机碎片掉落在迪拜两栋住宅的庭院内

\u963F\u901A\u793E\u8FEA\u62DC2026\u5E743\u67081\u65E5\u7535 \u6709\u5173\u90E8\u95E8\u786E\u8BA4\uFF0C\u88AB\u9632\u7A7A\u7CFB\u7EDF\u62E6\u622A\u7684\u65E0\u4EBA\u673A\u6B8B\u7247\u5760\u843D\u5728\u8FEA\u62DC\u4E24\u5904\u4F4F\u5B85\u5EAD\u9662\uFF0C\u9020\u62102\u4EBA\u53D7\u4F24\u3002\u4F24\u8005\u5DF2\u63A5\u53D7\u5FC5\u8981\u7684\u533B\u7597\u6551\u6CBB\u3002\u6709\u5173\u90E8\u95E8\u8868\u793A\uFF0C\u914B\u957F\u56FD\u591A\u5730\u4F20\u51FA\u7684\u58F0\u54CD\u7CFB\u62E6\u622A\u884C\u52A8\u6210\u529F\u5B9E\u65BD\u6240\u4EA7\u751F\u3002