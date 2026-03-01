阿联酋防空系统自伊朗袭击以来拦截165枚弹道导弹、2枚巡航导弹和541架无人机

阿通社阿布扎比2026年3月1日电 国防部1日宣布，自伊朗发动攻击以来，阿联酋空军和防空部队已累计处置165枚弹道导弹、2枚巡航导弹以及541架伊朗无人机。

国防部表示，在袭击第二天上午，阿联酋空军和防空部队摧毁20枚弹道导弹，有8枚导弹落入海中。同时还击毁2枚巡航导弹和311架无人机。但有21架无人机击中民用目标。国防部强调，阿联酋空军和防空部队具备应对各种威胁的能力。

国防部称，自2026年2月28日伊朗开始发动攻击以来，共探测到165枚自伊朗发射、飞向阿联酋的弹道导弹，其中152枚被摧毁，13枚落入海水。同时探测并摧毁2枚巡航导弹。

此外，共探测到541架伊朗无人机，其中506架被拦截并摧毁，35架落入境内，造成财产损失。相关事件导致3人死亡，分别为巴基斯坦、尼泊尔和孟加拉国籍；另有58人轻伤涉及阿联酋、埃及、埃塞俄比亚、菲律宾、巴基斯坦、伊朗、印度、孟加拉国、斯里兰卡、阿塞拜疆、也门、乌干达、厄立特里亚、黎巴嫩和阿富汗国籍。

国防部指出，在防空系统拦截弹道导弹和无人机过程中，部分残骸坠落至国内不同地区，导致若干民用设施出现轻度至中度财产损失。

国防部表示已做好充分准备应对任何威胁，并强调保障公民、居民和访客的安全始终是不可妥协的首要优先事项。