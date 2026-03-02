外贸部长：阿联酋占厄瓜多尔对阿拉伯及非洲贸易的30%

阿通社阿布扎比2026年3月2日电 外贸部长塔尼·本·艾哈迈德·泽尤迪博士阁下表示，阿拉伯联合酋长国与厄瓜多尔签署的《全面经济伙伴关系协定》标志着双边经济和贸易关系迈出战略性一步，符合可持续发展优先方向，并有助于深化融入全球市场体系。

泽尤迪博士在接受阿联酋通讯社采访时指出，两国贸易与投资关系持续增长。2025年双边非石油贸易额达到3.736亿美元，较2024年增长3.2%，为2019年水平的3倍以上。

他表示，阿联酋目前是厄瓜多尔在阿拉伯世界和非洲大陆最大的贸易伙伴，约占厄瓜多尔与上述地区国家贸易总额的30%。

泽尤迪博士介绍，两国已签署《投资促进与保护协定》，旨在通过降低风险、保护知识产权以及建立明确的争端解决框架，为外国直接投资提供透明、稳定的环境。这体现了双边关系的稳固性，并为促进贸易与投资便利化及构建合作网络提供了有效平台。

他还指出，厄瓜多尔已在迪拜设立贸易办公室，以支持与私营部门的合作。

泽尤迪博士强调，《全面经济伙伴关系协定》将取消或降低96%以上双边贸易商品的关税，有助于提升出口产品的市场准入水平，并加强供应链建设。

他进一步表示，该协定将打造连接阿联酋与拉丁美洲市场的贸易与投资走廊。依托阿联酋作为全球贸易枢纽的地位，将支持厄瓜多尔企业拓展至亚洲、中东及欧洲市场。同时，协定还将促进关键领域投资增长，加强私营部门伙伴关系，并支持中小企业之间的合作。

泽尤迪博士补充说，该协定将惠及多个领域。双方在可再生能源、农业、物流服务、科技、食品生产以及人工智能、先进制造、采矿、教育、能力建设、旅游与酒店业等先进技术和关键产业领域具有明显互补性。

他指出，双方在物流领域现有合作为在协定框架下进一步拓展奠定了坚实基础。