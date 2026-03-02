阿联酋防空系统成功拦截9枚弹道导弹、6枚巡航导弹和148架无人机

阿通社阿布扎比2026年3月2日电 国防部2日宣布，阿联酋防空系统当天成功拦截9枚弹道导弹、6枚巡航导弹以及148架无人机。

国防部表示，自伊朗公然侵略开始以来，共监测到174枚射向阿联酋的弹道导弹，其中161枚被成功摧毁，13枚落入海域。同时，共监测到689架伊朗无人机，其中645架被拦截，44架落入阿联酋境内。此外，还监测并摧毁8枚巡航导弹，造成部分附带损。相关事件共造成3人死亡，分别为巴基斯坦、尼泊尔和孟加拉国国籍人员；另有68人受轻伤，涉及阿联酋、埃及、埃塞俄比亚、菲律宾、巴基斯坦、伊朗、印度、孟加拉国、斯里兰卡、阿塞拜疆、也门、乌干达、厄立特里亚、黎巴嫩和阿富汗国籍人员。

国防部表示，全国多地听到的声响系防空系统拦截弹道导弹以及战机拦截无人机和巡航导弹所致。相关拦截行动导致部分民用设施出现轻度至中度的物质损失。

国防部以最强烈措辞谴责此次军事打击，称其为公然侵略行为，严重违反国家主权和国际法。

国防部强调，国家保留对这一升级行为作出全面回应的权利，并将采取一切必要措施，保护其领土、人民和居民，以维护其主权、安全与稳定，并保障国家利益和能力。

国防部强调，已处于高度戒备状态，并做好充分准备应对任何威胁，同时正采取一切必要措施，坚决应对任何企图破坏国家安全与稳定的行为。

国防部补充指出，公民、居民和访客的安全是绝对优先事项不能妥协。

国防部还呼吁公众通过国家官方渠道获取信息，并避免传播谣言或未经证实的消息。